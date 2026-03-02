Le Trésor américain et l'agence fédérale du logement cessent d'utiliser les produits d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département du Trésor américain et l'agence fédérale du logement mettent fin à toute utilisation des produits d'Anthropic, y compris sa plateforme Claude, en réponse à l'ordre du président Donald Trump de cesser d'utiliser la technologie de la startup d'IA.

Vendredi, Donald Trump a ordonné au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic , et le Pentagone a indiqué qu'il déclarerait la startup comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, portant un coup majeur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous technologiques.

Le département du Trésor met fin à toute utilisation des produits d'Anthropic, y compris Claude, a déclaré le secrétaire Scott Bessent dans un message sur X lundi.

William Pulte, le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, a également déclaré dans un post sur X que son département et les agences hypothécaires américaines Fannie Mae et Freddie Mac mettaient fin à toute utilisation des produits d'Anthropic.

M. Trump a précisé qu'il y aurait un retrait progressif de six mois pour le ministère de la défense et les autres agences qui utilisent les produits d'Anthropic.

Ces mesures constituent une réprimande extraordinaire de la part des États-Unis à l'encontre de l'une des principales entreprises qui leur ont permis de rester à la pointe de l'IA critique pour la sécurité nationale, menaçant de conférer à Anthropic un statut de paria que Washington réservait jusqu'à présent aux fournisseurs ennemis.

Vendredi, en fin de journée, la société rivale OpenAI a annoncé son propre accord pour déployer sa technologie dans le réseau classifié du ministère de la défense.