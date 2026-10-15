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Le toit d'une école s'effondre au Pakistan, au moins 28 morts
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 10:22

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Au moins 27 élèves, la plupart âgés de moins de 13 ans, ainsi qu'un enseignant ont été tués jeudi au Pakistan par l'effondrement du toit de leur école sur leurs salles de classes à Peshawar, rapportent les autorités.

"Nous avons sorti au moins 45 enfants", a déclaré un responsable des secours, ajoutant que d'autres écoliers se trouvaient piégés sous les décombres.

Une vingtaine de blessés ont été conduits à l'hôpital.

Le chef de la police locale a dit craindre un bilan plus lourd, l'école abritant selon lui 110 élèves avant l'accident, dont les causes restent à déterminer.

(Bureau d'Islamabad, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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