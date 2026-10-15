Le toit d'une école s'effondre au Pakistan, 32 enfants tués

(Nouveau bilan, précisions)

Trente-deuxenfants ainsi qu'une enseignante ont été tués jeudi au Pakistan par l'effondrement du toit de leur école à Peshawar, rapportent la police et les secours.

La plupart des victimes avaient moins de 13 ans.

Au moins 45 autres élèves ont été blessés, a déclaré le directeur régional des secours, Arif Khattak. L'accident s'est produit à 08h48 (03h48 GMT) et les opérations de déblaiement et de récupération des victimes ont duré plus de quatre heures.

Trois blessés sont dans un état critique, avec des blessures à la tête, a dit le porte-parole de l'hôpital public Lady Reading, Mohammad Asim. La plupart des vingt blessés admis dans l'établissement ont pu être soignés et renvoyés chez eux, a précisé Mohammad Asim.

"La structure du bâtiment était fragile", a déclaré le chef de la police de Peshawar, Mian Saeed. "Le toit était surchargé par des travaux de construction sur une structure déjà faible, ce qui a provoqué l'effondrement."

Le propriétaire de l'école a été arrêté et les autorités ont ouvert une enquête.

(Bureau d'Islamabad, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)