Le tifo marseillais en hommage au tacle de Zvunka sur Cruyff
L’histoire, c’est important.
Pour le grand retour de la Ligue des champions au Vélodrome, trois ans après, les deux virages y sont allés de leur tifo lors de l’entrée des joueurs. Côté sud, le message FCK Ajax a été brandi, rapidement suivi par une animation en hommage à un célèbre tacle du capitaine Jules Zvunka sur Johan Cruyff lors du huitième de finale de C1 entre les deux équipes , lors de la saison 1971-1972.…
