"Le temps presse pour l'Iran", menace Donald Trump

Le président américain Donald Trump a adressé dimanche de nouvelles menaces à l'Iran, exhortant ses dirigeants à "agir" rapidement.

"Pour l'Iran, le temps presse, et ils feraient mieux de se bouger, VITE, ou il ne restera plus rien d'eux. LE TEMPS EST COMPTÉ", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Plus de cinq semaines après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu, aucun accord entre Washington et Téhéran ne semble se dessiner tant les exigences américaines et iraniennes restent très éloignées malgré les efforts diplomatiques déployés pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d'Ormuz.

(Katharine Jackson, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)