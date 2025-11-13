Le taux de chômage en légère hausse de 0,1 point à 7,7% en France au 3e trimestre (Insee)

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
Le taux de chômage en France a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7% de la population active, a annoncé jeudi l'Insee, qui a aussi révisé en hausse l'estimation du deuxième trimestre de 7,5 % à 7,6 %.
Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail, recherchant un emploi et immédiatement disponibles pour en prendre un, augmente de 44.000 par rapport au trimestre précédent, à 2,4 millions de personnes.
"Le taux de chômage est ainsi supérieur de 0,3 point à son niveau du troisième trimestre 2024, mais demeure nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-2,8 points)", note l'Insee.
Sur le trimestre, le taux de chômage des 15-24 ans diminue pour sa part de 0,2 point, s'établissant à 18,8 %. Un niveau qui porte à 0,8 point sa baisse sur un an.
Le taux de chômage des 50 ans ou plus augmente de 0,3 point sur le trimestre et de 0,4 point sur un an, à 5,1 %.
Au deuxième trimestre, le taux de chômage au sens du BIT était resté quasiment stable, avec 29.000 chômeurs en plus.
