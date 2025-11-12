Le taïwanais Foxconn annonce un bénéfice net en hausse de 17% au premier trimestre

( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant taïwanais de l'assemblage électronique Foxconn a fait état mercredi d'une croissance de 17% de son bénéfice net au troisième trimestre sur un an, porté par une forte demande de serveurs pour l'intelligence artificielle (IA).

Foxconn, également connu sous son nom officiel, Hon Hai Precision Industry, est le plus gros sous-traitant mondial de composants électroniques, et fabrique des produits pour un grand nombre d'entreprises, notamment des smartphones pour Apple et des serveurs pour Nvidia.

Son bénéfice a atteint 57,67 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (NTD) (1,64 milliard d'euros) au 3e trimestre. Les analystes sondés par Bloomberg étaient moins optimistes et tablaient sur 50,95 milliards de dollars taïwanais de bénéfice.

Sur cette même période, le chiffre d'affaires a lui augmenté de 11% sur un an, pour atteindre 2.060 milliards de NTD (57,4 milliards d'euros).

Les ventes de serveurs sont montées en flèche, réduisant la dépendance de Foxconn aux smartphones.

Les dépenses dans l'IA devraient atteindre dans le monde environ 1.500 milliards de dollars en 2025, selon le cabinet américain Gartner, puis plus de 2.000 en 2026, soit près de 2% du PIB mondial.