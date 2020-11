Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le système de retraite à l'équilibre au mieux dans les années 2030, selon Le Monde Reuters • 24/11/2020 à 18:09









LE SYSTÈME DE RETRAITE À L'ÉQUILIBRE AU MIEUX DANS LES ANNÉES 2030, SELON LE MONDE PARIS (Reuters) - Les comptes du système de retraite ne devraient pas revenir à l'équilibre avant le milieu des années 2030, dans l'hypothèse la plus favorable, estime le Conseil d'orientation des retraites (COR), selon le Monde, qui cite une version "quasi définitive" de son rapport annuel qui doit être présenté jeudi. Dans ce rapport, consulté par Le Monde et publié mardi sur le site internet du quotidien, le COR indique que les comptes du système de retraite qui étaient "quasiment" à l'équilibre vont être lourdement impactés cette année par la crise du coronavirus. En 2020, la "très forte contraction" des ressources, associée au repli du PIB, "ne serait, en effet, pas compensée par la faible diminution des dépenses liée à la surmortalité des retraités", écrit le quotidien citant le rapport. Le COR s'attend en conséquence, ajoute le Monde, à ce que le besoin de financement se creuse pour atteindre 23,4 milliards d'euros, soit 1,1% du PIB. Le retour à l'équilibre se ferait, selon la convention la plus favorable, vers "le milieu ou la fin des années 2030", dans les scénarios de croissance les plus optimistes et "au milieu des années 2050", dans le scénario de croissance moins propice, prédit le rapport. (Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

