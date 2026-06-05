Le Stade rennais se débarrasse d'un indésirable
Ci-mer Albert. L’opération dégraissage se passe bien du côté de Rennes. Le club breton a acté le départ d’une des nombreuses erreurs de casting de l’ère Frederic Massara : Albert Gronbaek . Le milieu danois s’est engagé du côté de Hambourg , où il était prêté en deuxième partie de saison. Le club allemand a décidé de lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros pour le joueur rennais.
𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲: Albert #Grönbaek bleibt über den Sommer hinaus bei uns! 💙🤍🖤 Nach vorangegangener Leihe verpflichten wir den 25-jährigen Dänen fest vom französischen Erstligisten @staderennais. 🤝 Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bleibst, Albert! 😍 🇩🇰 Lad os… pic.twitter.com/DJKbmC5pMc…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer