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Le Stade rennais se débarrasse d'un indésirable
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 17:51

Le Stade rennais se débarrasse d'un indésirable

Le Stade rennais se débarrasse d'un indésirable

Ci-mer Albert. L’opération dégraissage se passe bien du côté de Rennes. Le club breton a acté le départ d’une des nombreuses erreurs de casting de l’ère Frederic Massara : Albert Gronbaek . Le milieu danois s’est engagé du côté de Hambourg , où il était prêté en deuxième partie de saison. Le club allemand a décidé de lever l’option d’achat fixée à 5 millions d’euros pour le joueur rennais.

𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲: Albert #Grönbaek bleibt über den Sommer hinaus bei uns! 💙🤍🖤 Nach vorangegangener Leihe verpflichten wir den 25-jährigen Dänen fest vom französischen Erstligisten @staderennais. 🤝 Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bleibst, Albert! 😍 🇩🇰 Lad os… pic.twitter.com/DJKbmC5pMc…

OC pour SOFOOT.com

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