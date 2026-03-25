Le Sri Lanka mercredi au ralenti pour économiser sa précieuse énergie

Une route déserte à Colombo en raison de la première journée de repos de la semaine de travail raccourcie par les autorités pour cause de guerre au Moyen-Orient le 25 mars 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Des bus sans passagers, des salles de classes sans élèves et des services publics déserts... Le Sri Lanka a vécu mercredi au rythme ralenti de la première journée de repos de sa semaine de travail raccourcie par les autorités pour cause de guerre au Moyen-Orient.

Fonctionnaire au ministère du Logement, Prarthana Perera, 40 ans, a goûté sans retenue ce congé forcé. "Je le savoure d'autant plus, comme ça en milieu de semaine, qu'il est payé comme un jour férié".

La semaine de travail de quatre jours fait partie de tout l'arsenal de mesures décrété par le gouvernement sri-lankais, pris à la gorge par ses difficultés d'approvisionnement en hydrocarbures depuis les premières frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

Comme nombre de ses voisins d'Asie du Sud, l'île de l'océan indien importe la totalité de ses besoins en pétrole, ainsi que du charbon pour produire son électricité.

Pour tenter de limiter la consommation de leur 22 millions d'habitants et de préserver leurs maigres réserves, les autorités ont déjà augmenté deux fois les prix des carburants et rationné leur distribution.

Mais le conflit, qui bloque quasiment la circulation des navires chargés de pétrole et de gaz dans le détroit d'Ormuz, se prolonge dangereusement. Alors le gouvernement a éteint l'éclairage public dans les rues le soir et ordonné de faire tourner les climatisations au ralenti.

Et aussi, donc, renvoyé chez eux mercredi plus d'un million de ses agents et 4,5 millions d'élèves et d'étudiants.

L'objectif est ambitieux: réduire de plus d'un quart la consommation d'énergie du pays, notamment dans les transports et les administrations.

- Télétravail -

Ce sera difficile, anticipent beaucoup de Sri-Lankais comme Varuna Perera, cadre dans une entreprise privée de logistique. "Le gouvernement s'offre deux semaines de répit énergétique avant les vacances du Nouvel-An mais ça ne marchera pas sur le long-terme", tranche-t-elle.

Un agent de sécrutié devant une administration fermée à Colombo en raison de la première journée de repos de la semaine de travail raccourcie par les autorités pour cause de guerre au Moyen-Orient le 25 mars 2026 ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

L'avocat Ravindranath Dabare est encore plus sceptique. "Il n'est pas envisageable de fermer les hôpitaux", observe-t-il, "et les médecins et le personnel médical ne peuvent pas travailler en restant chez eux".

L'influente Chambre de commerce a pourtant décidé de jouer le jeu, en incitant les opérateurs privés à promouvoir le télétravail de leurs salariés.

"Nous encourageons nos adhérents à mettre en place des ajustements qui permettent de maintenir efficacement la continuité de leurs activités", indique sous couvert d'anonymat un de ses porte-parole.

L'entreprise de technologie WSO2 a même imposé à ses 500 salariés sri-lankais deux jours de télétravail obligatoires par semaine, les mardis et jeudis. "C'est notre façon de contribuer à l'effort national", justifie sa porte-parole, Zaithoon Bin-Ahamed.

Le commentateur politique Kusal Perera veut voir dans cette crise une occasion d'augmenter la productivité dans la fonction publique. "Il est temps de se pencher sur l'inefficacité des services publics", égratigne-t-il.

Interrogé mardi par la presse, le porte-parole du gouvernement Nalinda Jayatissa s'est bien gardé de se prononcer sur l'efficacité du régime énergétique forcé imposé à tout le pays.

Officiellement, le Sri Lanka dispose de réserves de diesel jusqu'à la mi-mai, et d'essence ordinaire pour une semaine de plus.

Prudent, il travaille toutefois d'arrache-pied pour tenter d'acquérir quelques barils de brut de plus auprès de la Russie et de l'Iran, a confirmé M. Jayatissa.