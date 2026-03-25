Le squelette de d'Artagnan aurait été découvert dans une église aux Pays-Bas

par Toby Sterling

Le squelette du légendaire mousquetaire français d'Artagnan aurait été découvert sous l'autel d'une église de la ville néerlandaise de Maastricht, dans le sud des Pays-Bas, ont déclaré mercredi des responsables de l'église et un archéologue.

Des ouvriers ont découvert une tombe contenant des restes humains sous des dalles après qu'une partie du sol de l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul s'est affaissée en février, déclenchant une ruée pour identifier le squelette grâce à des tests ADN.

"Il s'agit véritablement d'une enquête de haut niveau, dans laquelle nous voulons être absolument certains — ou aussi certains que possible — qu'il s'agit bien du célèbre mousquetaire, qui a été tué ici près de Maastricht", a déclaré l'archéologue Wim Dijkman à Reuters.

L'ADN prélevé sur la mâchoire est actuellement comparé à celui des descendants de Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan, né en Gascogne au XVIIe siècle.

L'église avait déjà été identifiée comme un lieu de repos possible pour le mousquetaire gascon et héros du roman d'Alexandre Dumas de 1844, "Les Trois Mousquetaires".

Tout comme son homologue fictif, d'Artagnan a servi le roi français Louis XIV et est finalement devenu capitaine-lieutenant des mousquetaires. Il a été tué lors du siège français de Maastricht pendant la guerre franco-néerlandaise, le 25 juin 1673, après avoir été touché à la gorge par une balle de mousquet.

L'église se trouve près du site où l'armée française avait établi son campement. Bien que d'Artagnan ait été célébré comme un héros, le transport de son corps jusqu'à Paris sous la chaleur estivale aurait été difficile.

Le diacre Jos Valke a indiqué qu'il existait d'autres indices, notamment une pièce de monnaie datant de 1660 et un fragment de balle en plomb trouvé sur le lieu de l'inhumation.

Une lettre de l'époque indique que d'Artagnan avait été enterré en terre consacrée. "Sous un autel, on ne peut pas faire plus sacré que ça", a déclaré Jos Valke.

"Quand on met tout cela bout à bout, cela nous semble plausible. Mais bien sûr, rien n'est encore certain", a-t-il ajouté.

(Reportage de Piroschka van de Wouw, rédigé par Toby Sterling ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)