Le Sporting CP tenu en échec par Braga malgré le 44e but de la saison de Gyökeres

Quarante-quatre !

En pleine course au titre, le Sporting CP a été retardé par Braga, ce lundi soir (1-1) , et perd sa place de leader au profit de Benfica, qui a tout saccagé à Porto dimanche (1-4). Viktor Gyökeres avait pourtant bien lancé les siens avec un coup franc étonnant, à ras de terre, qui a contourné le mur pour aller tromper Lukáš Horníček (15 e ) : le 44 e pion en 44 matchs cette saison pour le Suédois (31 en championnat, 6 en Ligue des champions, 4 en Coupe de la ligue, 3 en Coupe du Portugal), et nous ne sommes qu’en avril. Néanmoins, Afonso Patrão a fini par égaliser, et les visiteurs ont arraché le nul malgré l’expulsion de Senhor João Moutinho (90 e +5).…

JB pour SOFOOT.com