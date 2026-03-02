 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le site nucléaire de Natanz touché selon Téhéran, l'AIEA n'a pas d'indication en ce sens
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 11:54

(Actualisé avec AIEA, Grossi)

Le site nucléaire iranien de Natanz (province d'Ispahan), déjà visé en juin 2025, a été bombardé dimanche par Israël et les Etats-Unis, a affirmélundi le représentant de l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

L'organe de surveillance atomique, réuni en session extraordinaire lundi à Vienne, a déclaré n'avoir aucune indication qu'une installation nucléaire ait été touchée.

"Hier, ils ont de nouveau attaqué les installations nucléaires pacifiques et sécurisées de l'Iran", a déclaré Reza Najafi à des journalistes en marge de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, qui regroupe 35 pays. Interrogé par Reuters sur les installations touchées, il a répondu : "Natanz", avant de s'éclipser.

Le programme nucléaire iranien est au coeur des raisons invoquées par Israël et les États-Unis pour justifier leurs attaques contre l'Iran. Les deux pays accusent Téhéran de disposer encore de stocks d'uranium qui a été enrichi à 60% sur les sites de Natanz et Fordo, non loin du niveau de 90% nécessaire à la fabrication d'une bombe atomique.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré lundi, quelques instants avant les déclarations de Reza Najafi, que l'agence onusienne n'avait pas connaissance de bombardements présumés sur les sites nucléaires en Iran.

Il n'a pas précisé sur quoi reposait son évaluation et a fait savoir que l'AIEA n'avait pu joindre les correspondants de l'agence en Iran.

"Les efforts pour contacter les autorités iraniennes chargées de la réglementation nucléaire ... se poursuivent, sans réponse pour l'instant. Nous espérons que ce canal de communication indispensable pourra être rétabli dès que possible", a déclaré Rafael Grossi.

Natanz abritait, entre autres bâtiments, deux usines d'enrichissement d'uranium qui ont été bombardées en juin dernier. L'une en surface dont l'AIEA affirme qu'elle a été détruite et l'une enterrée qui a subi de sévères dommages.

(Francois Murphy; version française par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'islamologue suisse Tariq Ramadan arrive au tribunal de Genève, le 29 mai 2024 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    La tenue du procès de l'islamologue Tariq Ramadan pour viols incertaine
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:26 

    L'incertitude plane sur la tenue du procès de l'islamologue suisse Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes, commis en France de 2009 à 2016, qui s'est ouvert lundi devant la cour criminelle départementale de Paris en l'absence de l'accusé, hospitalisé en ... Lire la suite

  • VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    VICAT : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.03.2026 12:26 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Briollay, le 25 février 2026. ( AFP / LOIC VENANCE )
    Tempêtes Nils et Pedro : 1,2 milliard d'euros de dommages, estiment France Assureurs et CCR
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.03.2026 12:25 

    Les tempêtes Nils et Pedro ont sévi dans l'ouest et le sud-ouest de la France en février dernier. 1,2 milliard d'euros. C'est le coût total estimé par France Assureurs et CCR des dommages causés par les tempêtes Nils et Pedro des 12 et 19 février, qui ont entraîné ... Lire la suite

  • Bombardements sur Téhéran, le 1er mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Liban au Golfe
    information fournie par AFP 02.03.2026 12:22 

    Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank