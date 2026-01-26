Le « serviette gate » a repris au Wydad

Non, pas la chanteuse, le club. Le Wydad Casablanca a poursuivi sa dynamique positive en Coupe de la CAF en s’imposant 1-0 face à l’AS Maniema Union (RDC), au stade Mohammed V, lors de la 3 e journée de la phase de groupes. Un match accroché, très physique, longtemps verrouillé entre Marocains et Congolais, avant qu’un but tardif de Mohamed Moufid ne libère les Rouges.

Avec ce succès, le Wydad confirme sa place de leader du groupe B, prenant une option sérieuse sur la qualification. Dans ce contexte, Hakim Ziyech a disputé son premier match sous les couleurs du WAC, une apparition très attendue , sans fioritures mais symbolique, qui a évidemment attiré tous les regards.…

MH pour SOFOOT.com