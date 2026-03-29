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Le Sénégal ne marchera pas seul à New York
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 10:27

Le Sénégal ne marchera pas seul à New York

Le Sénégal ne marchera pas seul à New York

Les Sénégalais installés à New York, immigrés, binationaux ou d’origine, auront la responsabilité de supporter l’équipe de Sadio Mané au Mondial. La raison ? Les habituels supporters – les Gaïndés – galèrent à obtenir un visa, comme les supporters de quatre autres équipes qui sont concernés par les restrictions. Reportage à Harlem.

Le soir du 18 janvier 2026, peu importe si la neige tombait à gros flocons, la 116 e rue de Manhattan était en feu. Les supporters sénégalais, regroupés massivement devant le bloc qui accueille le siège de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA), fêtaient la victoire de leur équipe au terme d’une finale épique. Deux mois plus tard, si le vainqueur peut encore changer, aucun de ces Gaïndés n’a oublié les émotions vécues ce soir-là, et au long de la compétition. « Cette controverse, c’est de la parlote pour les gens, mais les vrais Sénégalais, nous, on se concentre sur l’avenir » , explique fièrement Elhadji Ndour, alias Black Magic . Le New-Yorkais de 37 ans, ex-karatéka professionnel dans la catégorie poids lourds, voit dans la récente attribution de la CAN au Maroc une source de motivation pour que le Sénégal performe à la Coupe du monde.

Quand les États-Unis resserrent le visa

Le regard tourné vers l’avenir, la communauté sénégalaise de Harlem, où vivent la plupart des Sénégalais à New York, aura pourtant fort à faire pendant la prochaine compétition. Les Lions joueront au moins deux de leurs matchs – dont celui d’ouverture contre la France – au MetLife Stadium, situé à quelques encablures de la 116 e . Ce devra se faire dans un contexte moribond alors que les supporters sénégalais font face à des difficultés pour obtenir des visas. Soucieuses de ne pas voir les supporters cap-verdiens, algériens, haïtiens, ivoiriens et sénégalais rester aux États-Unis après la fin de la compétition, les autorités américaines demandent à ces ressortissants de payer une caution comprise entre 5 000 et 15 000 dollars, et remise une fois leur départ définitif du territoire acté.…

Tous propos recueillis par GM.



Photos : Iconsport et Gustave Muckensturm.

Par Gustave Muckensturm, à New York pour SOFOOT.com

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