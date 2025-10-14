Le Sénégal et la Côte d'Ivoire au Mondial, la RDC en barrages
Ivoriens et Sénégalais peuvent faire la fête !
Ils seront bien du Mondial nord-américain, en juin prochain. Ce mardi soir, la Côte d’Ivoire a facilement battu le Kenya (3-0) pour finir en tête du groupe F et commander son billet pour la prochaine Coupe du Monde , un petit point devant le Gabon, également victorieux face au Burundi (2-0). Les Gabonais, eux, devront passer par les barrages, où ils affronteront le Nigéria.…
TJ pour SOFOOT.com
