Le Sénat brésilien approuve la réduction du temps de travail, mesure portée par Lula

Le Sénat brésilien a approuvé mercredi soir un amendement constitutionnel visant à réduire la semaine de travail de six à cinq jours, offrant ainsi au président Luiz Inácio Lula da Silva une victoire législative à moins de deux semaines du second tour de l'élection présidentielle qui s'annonce serré pour lui.

Cette mesure, plébiscitée par l'opinion publique, a été approuvée par les élus de tous bords lors des deux votes requis, y compris par l'adversaire de Lula au second tour, le sénateur de droite Flavio Bolsonaro, qui s'y était auparavant opposé.

Approuvé par le Sénat après avoir reçu le feu vert de la Chambre des députés en mai, cet amendement ramène la durée hebdomadaire du travail dans la plus grande économie d’Amérique latine de 44 à 40 heures.

La mesure, la plus importante en termes de droit du travail au Brésil depuis des décennies, devrait de ce fait mettre fin à une pratique consistant à exiger des salariés qu'ils travaillent six jours par semaine.

Selon le gouvernement, la mesure, qui devra être mise en oeuvre sur une période de 14 mois, devrait profiter à plus de 37 millions de travailleurs.

Dans un message publié sur X, Lula, qui brigue un quatrième mandat, a qualifié cet amendement de victoire pour les travailleurs.

"C'est plus de temps pour vivre, se reposer, passer du temps en famille, voir grandir ses enfants, prendre soin de soi et profiter de la vie", a-t-il dit.

Lors du premier tour de l'élection présidentielle, Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a déjoué les pronostics en devançant Lula au premier tour. Un second tour aura lieu le 25 octobre.

Le dernier sondage en date, compilé par Quaest, a montré mercredi que Flavio Bolsanoro, qui a dit il y a deux jours qu'il changeait d'avis sur la réduction du temps de travail, obtiendrait 46% de voix lors de ce second tour contre 44% pour Lula, un écart plus serré que celui affiché par d'autres sondages.

(Fernando Cardoso, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-stéphane Brosse)