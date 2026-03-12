Le Sénat américain adopte la loi sur l'accessibilité du logement ; la Chambre des représentants l'examinera prochainement

Le Sénat américain a approuvé jeudi à une écrasante majorité une loi visant à stimuler la construction de logements abordables dans tout le pays, donnant aux législateurs l'occasion de faire campagne pour leur réélection cette année en mettant en avant les efforts déployés pour alléger le fardeau du coût élevé de la vie.

La législation, présentée par le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott (Caroline du Sud), un républicain conservateur, et la sénatrice Elizabeth Warren (Massachusetts), la plus progressiste des démocrates de cette commission, doit être examinée et votée par la Chambre des représentants.

La mesure a été adoptée par 89 voix contre 10. Neuf républicains et un démocrate s'y sont opposés.

Il n'est pas certain que l'opposition de l'industrie du logement et de la finance à certaines dispositions du projet de loi du Sénat puisse ralentir la progression vers l'adoption à la Chambre des représentants.

Par ailleurs, le président Donald Trump, qui a exprimé son soutien à la législation visant à développer le logement à bas prix, a déclaré dimanche qu'il ne signerait aucun projet de loi tant que le Congrès n'aurait pas adopté une loi qui imposerait de nouvelles restrictions importantes au vote dans l'ensemble des États-Unis - une mesure que les démocrates rejettent.

La guerre en Iran exacerbe les problèmes d'accessibilité au logement, la hausse des prix du pétrole alimentant les craintes d'une augmentation de l'inflation et faisant grimper les rendements obligataires. Le taux moyen d'un prêt hypothécaire à 30 ans, qui évolue généralement en phase avec les rendements des bons du Trésor à 10 ans, a bondi cette semaine à 6,11 %, contre 6,0 % il y a une semaine.

Le vote sur le logement a marqué un rare moment de bipartisme dans un Congrès profondément divisé depuis le début de 2025 sur la politique fiscale, la politique d'immigration , les coupes républicaines dans les programmes de services sociaux et la guerre que le président Donald Trump mène contre l'Iran sans l'approbation du Congrès.

Le sénateur républicain Mike Rounds, du Dakota du Sud, a déclaré que le projet de loi aiderait les États ruraux comme le sien, affirmant qu'il mettait à jour un programme de logement rural du ministère américain de l'agriculture pour la première fois en dix ans.

"Sans action du Congrès, jusqu'à 400 000 Américains pourraient être confrontés à des augmentations de loyer ou à des déplacements" et "l'impact serait le plus fort dans les régions du Midwest et du Sud", a-t-il déclaré.

Le représentant démocrate du New Jersey, Andy Kim, a déclaré dans un discours mercredi que la mesure "prendrait des mesures significatives pour abaisser de manière significative l'âge des acheteurs d'un premier logement en permettant la construction de beaucoup plus de logements à des prix plus abordables".

Le projet de loi prévoit une série d'incitations gouvernementales pour les secteurs du logement et de la finance afin de réduire le déficit de logements, estimé à 4 millions, qui est le résultat de plusieurs facteurs.

Il s'agit notamment des taux d'intérêt hypothécaires élevés, de l'augmentation de 60 % des prix de l'immobilier depuis 2019 selon certaines estimations, de la pénurie de matériaux de construction à la suite de la pandémie de COVID et des effets durables de la crise financière de 2008.

Le projet de loi prévoit de dispenser ou d'accélérer les examens environnementaux pour les projets de construction et de libérer davantage de financements par le biais de subventions fédérales globales aux États.

En outre, les plafonds de prêt seraient relevés pour les hypothèques garanties par le gouvernement fédéral pour les logements collectifs.

Dans une démarche controversée, le projet de loi plafonnerait la capacité des investisseurs institutionnels à acheter des maisons individuelles à 350 et les obligerait à vendre les logements locatifs nouvellement construits après sept ans de détention. L'objectif est d'empêcher les investisseurs de surenchérir sur les acheteurs individuels.

Cette mesure a suscité des résistances, certains groupes industriels ayant exprimé cette semaine leur opposition à ces dispositions, arguant qu'elles pourraient réduire la disponibilité des logements sur le marché.