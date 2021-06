Le Sénat adopte un projet de loi climat largement réécrit

C'est un projet de loi très contesté. Au terme de plus de deux semaines de débats intenses, le Sénat a adopté mardi 29 juin 2021 en première lecture un projet de loi climat largement réécrit, avec une ambition « rehaussée » selon la majorité sénatoriale de droite, le gouvernement déplorant au contraire de nombreux « reculs ». Le texte ainsi réécrit a été voté par 193 voix pour, 100 contre et 54 abstentions. Les groupes Les Républicains (LR) et centriste ont voté majoritairement pour, de même que le groupe Indépendants. La gauche a voté contre, ainsi que huit élus LR. Les groupes Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) à majorité La République en marche (LREM) et Rassemblement démocratique et social européen (RDSE) à majorité radicale se sont abstenus, de même que onze sénateurs LR et six centristes.

Députés et sénateurs vont maintenant tenter de parvenir à un texte commun en commission mixte paritaire. La réunion a été fixée au 12 juillet, mais l'exercice risque de tourner au bras de fer si chacun campe sur ses « lignes rouges ». En cas d'accord, le texte pourrait être validé avant la fin du mois. En cas d'échec, il repartirait en nouvelle lecture en commission à l'Assemblée nationale dès le 19 juillet, mais seulement à la rentrée dans l'hémicycle. Actant « des désaccords importants » avec le Sénat, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a

