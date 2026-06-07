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Le sélectionneur nord-irlandais compare la France de 2026 à l'Allemagne de 2016
information fournie par So Foot 07/06/2026 à 18:41

Le sélectionneur nord-irlandais compare la France de 2026 à l'Allemagne de 2016

Le sélectionneur nord-irlandais compare la France de 2026 à l'Allemagne de 2016

Comparaison flatteuse ?

Alors que son Irlande du Nord défiera la France en amical ce lundi soir, Michael O’Neill a donné son avis en conférence de presse sur les Bleus . Lui qui a récupéré le poste de sélectionneur en 2022 après l’avoir déjà occupé entre 2011 et 2020 a comparé les Tricolores à l’Allemagne 2016, qu’il avait rencontré lors de l’Euro. « Didier Deschamps va mettre son équipe type pour que ses joueurs soient tous au top lors du Mondial. C’est le genre d’équipe qui monte toujours en puissance, plus le tournoi approche et plus ils montrent leur potentiel maximal donc le match perdu face à la Côte d’Ivoire n’aura aucune incidence sur notre rencontre. La France est l’une des meilleures équipes que j’ai affrontées, surtout quand on regarde les individualités, les clubs des joueurs. Je pense à ceux du PSG, par exemple. L’Allemagne en 2016 était championne du monde en titre et je pense que cette équipe était au moins aussi bonne que la France actuellement. La France pourrait être au même niveau en gagnant la Coupe du monde, mais attention, en 2016, l’Allemagne était pour moi la meilleure équipe du tournoi et n’avait pas gagné. À ce niveau, les meilleures équipes ne triomphent pas toujours », a déclaré l’ancien entraîneur de Stoke City.…

AL pour SOFOOT.com

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