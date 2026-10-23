Le séisme au Tibet a fait 16 morts et 65 blessés

Le séisme de magnitude 7 survenu au Tibet a fait 16 morts et 65 blessés, a annoncé vendredi le gouvernement local sur les réseaux sociaux.

L'épicentre du séisme a touché la petite ville de Nagqu, dans le nord du Tibet.

Plus de 300 policiers ont été déployés sur place afin de mener les opérations de secours et d'urgence, a dit la police de Nagqu.

Plus de 12.000 personnes ont été évacuées, a indiqué l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Le Centre chinois des réseaux sismiques (CENC) a déclaré que 413 répliques avaient été enregistrées.

En 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a touché Yushu, préfecture autonome tibétaine située dans la province du Qinghai, tuant au moins 2.698 personnes et faisant près de 300 disparus.

(Andrew Silver; version française Camille Raynaud)