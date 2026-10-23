 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le séisme au Tibet a fait 16 morts et 65 blessés
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 05:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Le séisme de magnitude 7 survenu au Tibet a fait 16 morts et 65 blessés, a annoncé vendredi le gouvernement local sur les réseaux sociaux.

L'épicentre du séisme a touché la petite ville de Nagqu, dans le nord du Tibet.

Plus de 300 policiers ont été déployés sur place afin de mener les opérations de secours et d'urgence, a dit la police de Nagqu.

Plus de 12.000 personnes ont été évacuées, a indiqué l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

Le Centre chinois des réseaux sismiques (CENC) a déclaré que 413 répliques avaient été enregistrées.

En 2010, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a touché Yushu, préfecture autonome tibétaine située dans la province du Qinghai, tuant au moins 2.698 personnes et faisant près de 300 disparus.

(Andrew Silver; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank