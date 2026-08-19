Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent double les rachats d'obligations à long terme face à la flambée des rendements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des rendements des bons du Trésor, ajout du commentaire d'un économiste sur l'impact négatif potentiel d'une annonce inattendue, paragraphes 13 à 15)

* Le Trésor augmente le volume de ses rachats au lendemain d'un pic du rendement des obligations à 30 ans, à son plus haut niveau depuis 19 ans

* Cette mesure soutiendra la liquidité des titres de dette à long terme grâce à un « soutien solide », indique le Trésor

* Les rachats devraient augmenter d’au moins 14 milliards de dollars au cours du trimestre actuel, ce qui représente une hausse minime par rapport à l’encours de la dette

par David Lawder

Le Trésor américain a annoncé mercredi le doublement de ses rachats d'obligations du Trésor à 10-30 ans, pour les porter à au moins 4 milliards de dollars par opération, mettant ainsi un frein, au moins temporairement, à la hausse des rendements qui durait depuis plusieurs semaines et qui avait inquiété les investisseurs mondiaux.

Cette augmentation par rapport aux rachats initialement prévus à hauteur de 2 milliards de dollars s’appliquera aux segments des obligations à 10-20 ans et à 20-30 ans, et prendra effet du 9 septembre au 4 novembre, a précisé le ministère dans un communiqué. Cette mesure a été annoncée au lendemain d’une vague de ventes massives d’obligations qui a propulsé le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR à son plus haut niveau depuis 2007 , sur fond d'inquiétudes concernant une escalade imminente de la guerre américano-israélienne avec l'Iran, ainsi que des craintes croissantes de détérioration de la situation budgétaire américaine, alors que l’encours total de la dette publique approche la barre des 40.000 milliards de dollars.

Les rendements avaient augmenté mardi malgré une opération de rachat de 2 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ans prévue ce jour-là.

Le taux des obligations à 30 ans avait atteint mardi son plus haut niveau depuis 19 ans, à 5,34 %, mais avait ensuite diminué. L’annonce du Trésor américain l’a fait chuter encore davantage, jusqu’à 5,187 %, marquant ainsi la plus forte baisse quotidienne des taux depuis fin juin ; il s’échangeait en milieu de séance à 5,203 %.

« Cette augmentation du volume des opérations de rachat reflète la volonté du Trésor d’apporter un soutien accru à la liquidité dans les segments nominaux à plus longue échéance, où les acteurs du marché manifestent un soutien constant et solide, comme en témoigne le volume important d’offres de haute qualité que le Trésor reçoit régulièrement lors de ses opérations de rachat à plus longue échéance », a déclaré le Trésor dans un communiqué.

RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS, COÛTS PLUS ÉLEVÉS

Les analystes de marché ont déclaré que l’action du Trésor reflétait sa sensibilité face aux pressions sur le marché de la dette, qui pourraient devenir plus problématiques, alourdissant les coûts d’emprunt, maintenant les taux hypothécaires à un niveau élevé et risquant de provoquer des perturbations plus larges sur les marchés financiers.

« Je pense qu’ils redoutent la douleur que représenteraient des rendements de 5 % ou plus sur les échéances longues, non seulement parce que cela augmente les coûts d’intérêt pour l’État, mais aussi pour le secteur privé », a déclaré René Albrecht, analyste senior à la DZ Bank en Allemagne. « Il ne reste que trois mois avant les élections de mi-mandat. »

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence

US10YT=RR a également baissé mercredi, reculant d’environ 6 points de base à 4,66 %.

Il s’agissait de la deuxième intervention ce mois-ci du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent visant à contrer les mouvements du marché, après s’être associé au Japon lors d’une intervention sur le marché des changes le 1er août destinée à inverser la chute du yen, qui avait récemment atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar américain.

« Bessent fait à nouveau preuve de son sens tactique en tant que secrétaire au Trésor activiste — en frappant les vendeurs à découvert d’obligations par l’annonce surprise d’un programme de rachat accru un jour du mois d’août marqué par une faible liquidité et une accalmie des paris unilatéraux antérieurs sur une hausse des rendements », ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note adressée à leurs clients.

Mais ils se sont également interrogés sur la pérennité de l'impact de cette mesure, étant donné que le Trésor doit encore financer une « vague déferlante » de dettes arrivant à échéance et de déficits.

Thomas Simons, économiste en chef pour les États-Unis chez Jefferies à New York, a déclaré que cette annonce surprise de rachat bouleversait la tradition du Trésor consistant à communiquer de manière cohérente sur des émissions de dette « régulières et prévisibles », ajoutant que cette décision semblait « prise à la va-vite ».

« Je ne pense pas que le Trésor se rende compte à quel point cela porte atteinte à sa crédibilité: comment pourrions-nous désormais faire confiance à l'une de ses annonces? », a déclaré Simons.

BAISSE DU VOLUME DE LA DETTE

Cette augmentation de 2 milliards de dollars est dérisoire par rapport au marché de la dette du Trésor, qui s’élevait à 32.200 milliards de dollars lundi, et aux quelque 5.500 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ans en circulation au 31 juillet. On comptait 16.200 milliards de dollars de bons du Trésor non échus, émis pour des durées allant de deux à dix ans.

La dette publique totale, y compris les avoirs intergouvernementaux, s’élevait lundi à 39.990 milliards de dollars et devrait franchir d’ici peu le seuil symbolique des 40.000 milliards de dollars.

Depuis deux ans, le Trésor procède à des rachats programmés de titres plus anciens avant leur date d’échéance afin d’apporter un soutien en liquidités à ces bons, billets et obligations dits « hors cours ».

La prochaine opération de rachat actuellement prévue pour les obligations à 20 et 30 ans est fixée au 24 septembre, tandis qu’un rachat d’obligations à 10 et 20 ans est prévu le 10 septembre. Le Trésor a indiqué qu’il publierait ultérieurement un calendrier provisoire actualisé des rachats.

Le rachat de mardi d’obligations à 20 et 30 ans comprenait l’acquisition d’un milliard de dollars d’une obligation arrivant à échéance en 2048 et d’un autre milliard de dollars de deux obligations arrivant à échéance en 2051, selon les registres du Trésor.

Les investisseurs avaient proposé près de 20 milliards de dollars d’obligations au Trésor en vue de leur rachat lors de l’opération de mardi, ce qui représente le montant le plus faible que les investisseurs aient cherché à revendre depuis le début de l’année, sur l’ensemble des 11 opérations portant sur ce segment de maturité.

Dans son annonce trimestrielle de refinancement publiée en début de mois, le Trésor américain avait indiqué qu’il rachèterait jusqu’à 69 milliards de dollars de bons du Trésor de toutes échéances entre le 6 août et le 5 novembre. Trois autres opérations de rachat d’obligations à 20-30 ans et quatre d’obligations à 10-20 ans sont prévues au cours de cette période, ce qui ajoutera au moins 14 milliards de dollars supplémentaires de soutien à la liquidité et portera le montant maximal des rachats à 83 milliards de dollars.