Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, double les rachats d'obligations à long terme américaines face à la flambée des taux

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* Le Trésor augmente le volume de ses rachats au lendemain d'un pic du rendement des obligations à 30 ans, à son plus haut niveau depuis 19 ans

* Cette mesure soutiendra la liquidité des titres de dette à long terme grâce à un "soutien solide", indique le Trésor

* Les rachats devraient augmenter d’au moins 14 milliards de dollars au cours du trimestre actuel, ce qui représente une hausse minime par rapport à l’encours de la dette

(Mise à jour du titre) par David Lawder

Le Trésor américain a annoncé mercredi le doublement du volume de ses rachats de titres de dette d’État à 10 à 30 ans, pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération, mettant ainsi un frein, au moins temporairement, à la hausse des rendements qui durait depuis plusieurs semaines et qui avait inquiété les investisseurs mondiaux.

Cetteaugmentation par rapport aux rachats initialement prévus à hauteur de 2 milliards de dollars s’appliquera aux segments des titres à 10-20 ans et à 20-30 ans , et prendra effet du 9 septembre au 4 novembre, a précisé le ministère dans un communiqué. Cette mesure a été annoncée au lendemain d’une importante vague de ventes d’obligations qui a propulsé le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR à son plus haut niveau depuis 2007 , sur fond de craintes d’une escalade imminente du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ainsi que d’inquiétudes grandissantes concernant la détérioration de la situation budgétaire américaine, alors que l’encours total de la dette publique approche la barre des 40 000 milliards de dollars. Les rendements avaient augmenté mardi malgré une opération de rachat de 2 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ansprévue ce jour-là.

Les taux à 30 ans avaient atteint mardi leur plus haut niveau depuis 19 ans, à 5 , 34 % , avant de reculer, et l’annonce du Trésor les a fait baisser davantage, jusqu’à 5,187 %, marquant ainsi la plus forte baisse quotidienne des taux depuis fin juin.

"Cette augmentation du volume des opérations de rachat reflète la volonté du Trésor d’apporter un soutien accru en matière de liquidité dans les segments nominaux à long terme, où les acteurs du marché manifestent un soutien constant et solide, comme en témoigne le volume important d’offres de haute qualité que le Trésor reçoit régulièrement lors des opérations de rachat à long terme", a déclaré le Trésor dans un communiqué.

RENDEMENTS PLUS ÉLEVÉS, COÛTS PLUS ÉLEVÉS

Les analystes de marché ont estimé que l’action du Trésor reflétait sa sensibilité face aux pressions sur le marché de la dette, qui pourraient devenir plus problématiques, alourdir les coûts d’emprunt, maintenir les taux hypothécaires à un niveau élevé et risquer de provoquer des perturbations plus généralisées sur les marchés financiers.

"Je pense qu'ils redoutent l'impact de rendements de 5% ou plus sur les obligations à long terme, non seulement parce que cela augmente les coûts d'intérêt pour l'État, mais aussi pour le secteur privé", a déclaré René Albrecht, analyste senior à la DZ Bank en Allemagne. "Il ne reste que trois mois avant les élections de mi-mandat."

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence ( US10YT=RR ) a également baissé mercredi, reculant de 6 points de base à 4,65%.

"Ils ont dû puiser dans leur boîte à outils pour tenter de maîtriser la récente hausse des rendements", a ajouté Albrecht.

Il s’agissait de la deuxième intervention ce mois-ci du secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, visant à contrecarrer les mouvements du marché. En effet, il s’était déjà associé au Japon lors d’une intervention sur le marché des devises le 1er août , destinée à inverser la chute du yen, qui avait récemment atteint son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar américain.

"Bessent fait à nouveau preuve de son sens tactique en tant que secrétaire au Trésor activiste — en frappant de plein fouet les positions courtes sur les obligations grâce à l’annonce surprise d’un programme de rachat renforcé, un jour du mois d’août marqué par une faible liquidité et une accalmie des paris unidirectionnels antérieurs sur une hausse des taux", ont déclaré les analystes d’Evercore ISI dans une note adressée à leurs clients, qui s’interrogeaient également sur la pérennité de l’impact de cette opération.

"Cette opération ne change pratiquement rien aux fondamentaux, en particulier à la nécessité inchangée de financer le déferlement de dette des hyperscalers, qui s’ajoute à des déficits publics très importants. L’augmentation du volume des opérations reste modeste par rapport aux flux sur le marché des bons du Trésor", a déclaré Evercore ISI.

Cette augmentation de 2 milliards de dollars est une somme dérisoire comparée au marché de la dette du Trésor, qui s’élevait à 32 200 milliards de dollars lundi, et aux environ 5 500 milliards de dollars d’obligations à 20 et 30 ans en circulation au 31 juillet. On comptait 16 200 milliards de dollars de bons du Trésor non arrivés à échéance, émis pour des durées allant de deux à dix ans.

La dette publique totale, y compris les avoirs intergouvernementaux, s’élevait lundi à 39 990 milliards de dollars et devrait franchir d’ici peu le seuil symbolique des 40 000 milliards de dollars.

AJUSTEMENTS DU CALENDRIER DE RACHAT

Depuis deux ans, le Trésor procède à des rachats programmés de titres plus anciens avant leur date d'échéance afin d'apporter un soutien en liquidités à ces bons, billets et obligations dits "off-the-run".

La prochaine opération de rachat actuellement prévue pour les obligations à 20 et 30 ans est fixée au 24 septembre, tandis qu’un rachat d’obligations à 10 et 20 ans est prévu le 10 septembre. Le Trésor a indiqué qu’il publierait ultérieurement un calendrier provisoire actualisé des rachats.

Le rachat de mardi d’obligations à 20 et 30 ans comprenait l’acquisition d’un milliard de dollars d’une obligation arrivant à échéance en 2048 et d’un autre milliard de dollars de deux obligations arrivant à échéance en 2051, selon les registres du Trésor. Les investisseurs avaient proposé près de 20 milliards de dollars d’obligations au Trésor en vue de leur rachat lors de l’opération de mardi, ce qui représente le montant le plus faible que les investisseurs aient cherché à revendre depuis le début de l’année, sur l’ensemble des 11 opérations couvrant ce segment de maturité.

Dans son annonce trimestrielle de refinancement publiée en début de mois, le Trésor avait indiqué qu’il rachèterait jusqu’à 69 milliards de dollars de bons du Trésor, toutes échéances confondues, entre le 6 août et le 5 novembre. Trois autres opérations de rachat d’obligations à 20-30 ans et quatre d’obligations à 10-20 ans sont prévues au cours de cette période, ce qui ajoutera au moins 14 milliards de dollars supplémentaires de soutien à la liquidité et portera le montant maximal des rachats à 83 milliards de dollars.