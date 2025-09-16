Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, fait l'éloge de James Bullard dans le cadre de la recherche d'un nouveau président de la Fed

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il avait eu une bonne séance avec l'ancien responsable de la Fed, James Bullard, dans le cadre de sa recherche d'un nouveau président de la Fed.

"James Bullard et moi-même avons eu une très bonne session d'environ deux heures. Il a une expérience incroyable à la Fed de Saint-Louis. C'est un expert en politique monétaire, il a une formation universitaire approfondie et il connaît très bien l'institution de la Fed", a déclaré Scott Bessent lors d'une interview accordée à CNBC.

James Bullard, ancien président de la Federal Reserve Bank of St. Louis, a déclaré lundi qu'il avait discuté la semaine dernière avec Scott Bessent de la possibilité de devenir président de la banque centrale lorsque l'actuel président Jerome Powell achèvera son mandat en mai.

Dans une interview accordée à Reuters , James Bullard a déclaré qu'il souhaitait défendre le statut de monnaie de réserve du dollar, maintenir l'inflation à un niveau bas et stable et protéger l'indépendance de l'institution.

Scott Bessent, qui s'exprimait depuis Londres avant la visite d'État du président Donald Trump au Royaume-Uni, a déclaré que si M. Trump pensait que l'inflation était un problème, il serait prêt à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt. Il a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation commence à diminuer dans le pays.

Il a déclaré que l'administration gagnait de l'argent grâce aux nouveaux droits de douane de M. Trump, affirmant que de nombreux exportateurs "mangeaient les droits de douane"