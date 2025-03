information fournie par So Foot • 18/03/2025 à 14:42

Le SCO remballe ceux qui voyaient en la blessure d'Abdelli « une feinte pour permettre la rupture du jeûne »

Ça ne pouvait pas être plus clair.

C’est au tour d’Angers de réagir à la fausse polémique déclenchée par l’arrêt de jeu autour de la blessure de Himad Abdelli, lors de la réception de Monaco, interprétée comme volontaire par la droite et l’extrême-droite française, pour permettre la rupture du jeûne des joueurs de confession musulmane présents sur la pelouse. Dans un communiqué publié ce lundi, le club angevin confirme que son joueur a été « touché au niveau de la cuisse , il a été bandé par nos kinésithérapeutes avant de reprendre la rencontre avec courage et professionnalisme » et « condamne fermement toute tentative de désinformation qui pourrait nuire à l’image de l’un de ses joueurs. » …

TJ pour SOFOOT.com