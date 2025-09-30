Le Salvador sanctionné après des actes racistes de ses supporters

La fédération salvadorienne a été rappelée à l’ordre par la FIFA, suite a des insultes racistes proférées par ses supporters lors de la réception du Suriname le 8 septembre , dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026. Après la défaite 2-1 de leur équipe, les supporters salvadoriens avaient copieusement insultés l’équipe visiteuse, à grands cris de « singes » ou « nègres » . Un comportement malheureusement commun dans le monde du foot, et qui a valu l’ouverture d’une enquête.…

CDB pour SOFOOT.com