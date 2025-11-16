Le Royaume-Uni durcit sa politique d'asile

(Ajoute précisions sur les réformes envisagées §6-7)

par Catarina Demony

Le gouvernement travailliste britannique promet de durcir fortement les conditions de séjour pour les demandeurs d'asile, disant s'inspirer des sociaux-démocrates danois dont la politique migratoire, l'une des plus strictes d'Europe, est critiquée par les groupes de défense de droits humains.

Par cette réforme dévoilée samedi soir dans un communiqué par le Home Office (ministère de l'Intérieur), qui s'ajoute à d'autres mesures visant à limiter les traversées de la Manche par des immigrés clandestins, le Premier ministre Keir Starmer espère endiguer la popularité du parti de droite radicale Reform UK de Nigel Farage, donné large vainqueur par les sondages en cas d'élections législatives, dans un contexte plus général de poussée de l'extrême droite au Royaume-Uni.

Dans le cadre des changements annoncés, les demandeurs d'asile ne bénéficieront plus automatiquement d'une aide au logement et d'allocations sociales hebdomadaires.

Elles seront supprimées pour les réfugiés qui choisissent de ne pas travailler alors qu'ils sont en mesure de le faire ou pour ceux qui enfreignent la loi, a précisé le ministère.

"Ce pays a une fière tradition d'accueil des personnes fuyant le danger, mais notre générosité attire les migrants illégaux à travers la Manche", a affirmé dans le communiqué la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood.

Elle a précisé que l'autorisation de séjour des réfugiés serait réexaminée tous les deux ans et demi au lieu de cinq et que le statut de résident permanent ne serait accordé qu'au bout de vingt ans, au lieu de cinq également.

Shabana Mahmood a promis de détailler davantage son projet lundi, concernant notamment l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme sur le droit au respect de la vie privée et familiale, dont Londres conteste l'interprétation.

Selon son ministère, la Grande-Bretagne s'inspirera non seulement du Danemark mais d'autres pays européens où le statut de réfugié est temporaire et l'aide conditionnelle.

Une délégation du Home Office s'est rendue récemment au Danemark, où les réfugiés n'obtiennent qu'un permis de séjour temporaire, d'une durée de deux ans généralement, qu'ils doivent renouveler à chaque expiration. Les demandeurs d'asile peuvent également être renvoyés vers leurs pays quand ces derniers sont jugés sûrs, le chemin vers l'obtention de la nationalité danoise est semé d'obstacles et le regroupement familial soumis à des conditions strictes.

Selon le Home Office, cette politique appliquée depuis plus de dix ans a permis au Danemark de ramener le nombre de demandes d'asile à leur plus bas niveau depuis quarante ans.

Une centaine d'associations caritatives britanniques ont adressé une lettre ouverte à Shabana Mahmood dans laquelle elles l'exhortent à cesser de faire des migrants des "boucs émissaires" et à renoncer à une "politique d'affichage qui ne fait que nuire", affirmant qu'elle ne fait qu'encourager le racisme et la violence.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)