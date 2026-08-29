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Le RN cherche toujours un prêt pour financer sa campagne-Bardella
information fournie par Reuters 29/08/2026 à 21:15
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La dirigeante d'extrême droite française Bardella au siège du Rassemblement national à Paris

La dirigeante d'extrême droite française Bardella au siège du Rassemblement national à Paris

Le ‌Rassemblement national (RN) est toujours à la ​recherche d'un prêt bancaire pour financer sa campagne pour l'élection présidentielle du printemps ​2027, a dit samedi sur BFMTV le président ​du RN Jordan ⁠Bardella.

"Au moment ou je vous parle, ‌aucune banque française n'a répondu favorablement", a-t-il dit. "Il serait profondément inquiétant ​pour le ‌fonctionnement de la démocratie française ⁠que le mouvement politique qui est aujourd'hui donné en tête dans tous les ⁠sondages (...) ne ‌puisse pas trouver de financement, ⁠en France ou en Europe, donc ‌nous continuons à chercher."

"J'espère que ⁠nous trouverons un prêt, bien ⁠sûr", a-t-il ‌ajouté.

Selon un sondage ELABE pour BFMTV/La Tribune ​Dimanche publié samedi ‌soir, la candidate du parti d'extrême-droite Marine Le Pen ​viendrait largement en tête des intentions de vote au premier ⁠tour d'avril prochain (34-35,5%), devant le candidat du parti de la droite et du centre Horizon, Edouard Philippe 17-20,5%), et celui du parti d'extrême-gauche LFI, Jean-Luc Mélenchon (14-14,5%).

(Reportage ​Gilles Guillaume)

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