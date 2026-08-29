Le RN cherche toujours un prêt pour financer sa campagne-Bardella

La dirigeante d'extrême droite française Bardella au siège du Rassemblement national à Paris
Le Rassemblement national (RN) est toujours à la recherche d'un prêt bancaire pour financer sa campagne pour l'élection présidentielle du printemps 2027, a dit samedi sur BFMTV le président du RN Jordan Bardella.
"Au moment ou je vous parle, aucune banque française n'a répondu favorablement", a-t-il dit. "Il serait profondément inquiétant pour le fonctionnement de la démocratie française que le mouvement politique qui est aujourd'hui donné en tête dans tous les sondages (...) ne puisse pas trouver de financement, en France ou en Europe, donc nous continuons à chercher."
"J'espère que nous trouverons un prêt, bien sûr", a-t-il ajouté.
Selon un sondage ELABE pour BFMTV/La Tribune Dimanche publié samedi soir, la candidate du parti d'extrême-droite Marine Le Pen viendrait largement en tête des intentions de vote au premier tour d'avril prochain (34-35,5%), devant le candidat du parti de la droite et du centre Horizon, Edouard Philippe 17-20,5%), et celui du parti d'extrême-gauche LFI, Jean-Luc Mélenchon (14-14,5%).
(Reportage Gilles Guillaume)
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