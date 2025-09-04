Le RN accélère et affine le tamis de ses candidatures avant d'éventuelles législatives

Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et Marine Le Pen, dirigeante d'extrême droite et députée, quittent l'Hôtel Matignon après une réunion avec le Premier ministre français à Paris

par Elizabeth Pineau

Le Rassemblement national (RN) a accéléré le choix de ses candidats en vue d'élections législatives anticipées qu'il appelle de ses voeux, professionnalisant ses procédures pour éviter des erreurs de casting qui lui ont coûté cher par le passé.

A l'approche du vote à haut risque pour le gouvernement de François Bayrou à l'Assemblée nationale, le 8 septembre, les chefs de file du RN Marine Le Pen et Jordan Bardella ont présidé lundi un "bureau de campagne" du parti aux 120 députés.

"Nous sommes prêts à repartir à la bataille législative", a déclaré Marine Le Pen, accentuant la pression sur le président Emmanuel Macron, seul à pouvoir provoquer une nouvelle dissolution - option qu'il écarte pour l'heure, selon son entourage - en cas de chute du gouvernement.

La double finaliste dans la course à l'Elysée prône un retour aux urnes malgré sa condamnation à cinq ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national, pour laquelle elle a fait appel.

Déterminée à se battre en justice pour tenter d'être malgré tout candidate en cas de dissolution, la "patronne" des députés RN fera sa rentrée politique dimanche dans son fief du Pas-de-Calais.

Le parti présidé par Jordan Bardella n'a pas attendu le séisme du vote de confiance voulu par François Bayrou pour préparer l'avenir, tirant les leçons des législatives anticipées de 2024 qui ont vu Matignon lui échapper malgré de gros scores au premier tour.

"Les choix de candidats ont été peaufinés, on a fait de la formation. On est bien mieux préparés qu'en juin 2024", a déclaré à Reuters un cadre du parti sous couvert d'anonymat.

Le profil de certains candidats du parti d'extrême droite - mal préparés, peu au courant du programme ou auteurs de propos xénophobes, racistes ou antisémites -, a nui au RN, finalement dépassé par la gauche au second tour.

Ces "moutons noirs" - selon le terme utilisé par Jordan Bardella - ont mis à mal les efforts déployés depuis des années pour "dédiaboliser" le parti, gagner en crédibilité et prétendre diriger la deuxième économie de la zone euro.

85% DES CANDIDATS PRÉ-DÉSIGNÉS

Sous la houlette de la députée Edwige Diaz, le parti aux 130.000 adhérents revendiqués a accéléré le recrutement et la formation de ses futurs députés potentiels, ont indiqué à Reuters plusieurs sources au parti, qui évoque 85% de candidats choisis. "Quelques dizaines" manquent à l'appel, selon le député et porte-parole Laurent Jacobelli.

"Nous allons accélérer la finalisation de notre processus d'investitures", a dit Edwige Diaz à Reuters.

Le recrutement a été professionnalisé : chaque candidat en herbe doit remplir un dossier en ligne, fournir lettre de motivation, CV, attestation d'inscription sur les listes électorales et extrait de casier judiciaire.

S'ensuit un "grand oral" devant la commission composée d'une dizaine de responsables du RN, qui vérifie notamment la sincérité du candidat et sa connaissance du programme.

"Au dernier moment, avant l'investiture définitive, l'ensemble des circonscriptions sera passé au crible", a expliqué à Reuters sous couvert d'anonymat un candidat malheureux l'an dernier et désireux de retenter sa chance. "La commission va notamment vérifier que les candidats ont une présence militante active, participé aux formations, etc"

Du collage d'affiches à l'élaboration des lois en passant par le "media training", la formation a été enrichie au sein d'une famille politique jadis plus connue pour ses outrances que ses interviews soignées.

Une mue qui passe par un comportement irréprochable et un langage châtié, explique un conseiller de Marine Le Pen. "Nous disons aux députés : 'vous ne pouvez pas dire ça, car nous sommes proches du pouvoir. Quand vous êtes à 5%, vous pouvez être excessif. Maintenant, ce n'est plus possible'", dit-il.

FORMATION EN LIGNE

Malgré "un tamis très serré" et "des points de contrôle nombreux" le risque zéro n'existe pas, reconnaît Laurent Jacobelli. "Mais si jamais quelqu'un s'avérait ne pas respecter notre programme, avoir des actes ou des propos répréhensibles, il ou elle serait désinvesti(e)".

Signe de cette vigilance accrue : le RN n'a pas réinvesti Joseph Martin, candidat dans le Morbihan en 2024 accusé d'avoir écrit par le passé un message à caractère antisémite sur Twitter, ce que dément l'intéressé.

"Le RN m'a réhabilité après cette cabale. J'ai redemandé l'investiture mais ils me l'ont refusée, ce que je regrette puisque que je suis innocent. Cela dit, je ne leur en veux pas et j'ai renouvelé mon adhésion", a dit Joseph Martin à Reuters.

Un candidat pré-qualifié a confirmé à Reuters des informations de presse indiquant que le RN a fait appel à une société extérieure pour passer au crible les antécédents et l'activité de ses candidats sur les réseaux.

"Les procédures internes n'ont pas vocation à être communiquées", a dit à Reuters le député RN Julien Odoul. "Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très vigilants sur les réseaux sociaux de nos candidats pré-investis."

Au chapitre formation, le RN peut compter sur les services de Jérôme Sainte-Marie, directeur de l'institut de sondage PollingVox et délégué départemental dans les Hautes-Alpes, où il a manqué l'élection de peu en 2024.

Une quarantaine de ses podcasts - sur le penseur grec Xénophon, les Jacobins de la France révolutionnaire, entre autres - sont visibles sur Campus Héméra, un site internet public qui propose aussi des entretiens avec des journalistes et des cours sur des sujets aussi variés que le populisme, l'agriculture et la gestion de l'eau.

Pour Jérôme Sainte-Marie, qui aimerait de nouveau briguer la députation si l'occasion se présente, rien ne vaut le travail parlementaire.

"La meilleure des formations c'est l'Assemblée nationale", a-t-il dit à Reuters. "Avoir davantage de députés, d'attachés parlementaires, ça tire tout le monde vers le haut".

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)