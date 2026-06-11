Le restaurant danois Noma rouvrira en août, mais son chef étoilé sera en retrait

Le restaurant danois Noma, longtemps classé parmi les meilleurs au monde, a annoncé sa réouverture en août à Copenhague, tout en précisant que son chef fondateur René Redzepi occupera désormais un rôle plus en retrait au sein de l’établissement.

René Redzepi, dont l’approche avant-gardiste de la cuisine nordique a fait sa renommée internationale et valu au Noma trois étoiles Michelin, a reconnu plus tôt cette année avoir maltraité des membres de son personnel.

René Redzepi a publié sur son compte Instagram qu’il occuperait un nouveau rôle créatif lors de la réouverture du Noma de Copenhague, fermé en 2024 et prévue le 5 août, en se consacrant à des projets à long terme portant sur les insectes, les algues, les légumineuses, les champignons et les technologies.

Après des années de témoignages en ligne faisant état d’abus, le New York Times a rapporté le 7 mars que des dizaines d’anciens employés affirmaient que René Redzepi leur avait infligé des violences physiques et psychologiques, des faits remontant à la période 2009-2017.

Le chef a déclaré à l’époque ne pas reconnaître l’ensemble des éléments rapportés, tout en estimant comprendre que ses actions avaient pu "nuire aux personnes ayant travaillé avec lui", et a présenté ses excuses.

Pablo Soto, en poste au restaurant depuis 2017, sera nommé chef cuisinier, tandis que Mette Bring Soberg sera responsable de la R&D.

Le menu dégustation, incluant l’accord mets-vins, sera facturé 6.500 couronnes danoises (869,74 euros) par personne, ou 6.000 couronnes sans vin, a indiqué Noma sur son site internet.

(Louise Rasmussen, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)