Le responsable japonais des marchés de change affirme que la qualification de « taux flottant » attribuée par le FMI ne limite pas les mesures de change

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur la visite du secrétaire au Trésor américain au Japon et d'autres commentaires de M. Mimura)

Atsushi Mimura, haut responsable japonais chargé des questions monétaires, a déclaré jeudi que le fait que le Fonds monétaire international (FMI) classe le pays comme ayant un régime de taux de change flottant librement ne limite pas la fréquence des interventions sur le marché des changes.

M. Mimura, vice-ministre des Finances chargé des affaires internationales, s'estexprimé devant la presse lorsqu'il a été interrogé sur les récentes fluctuations monétaires et la classificationdu FMI , selon laquelle plus de trois interventions en six mois peuvent remettre en cause le statut de « flottant librement » d'une monnaie.

M. Mimura a refusé de commenter les niveaux des taux de change, mais a déclaré qu’il continuait à surveiller de près le marché des changes.

« Notre attention, de manière constante et sans changement, est dirigée dans toutes les directions », a-t-il ajouté, lorsqu’on lui a demandé quelle était l’influence du marché à terme du pétrole sur les devises.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent rencontrera la Première ministre japonaise Sanae Takaichi la semaine prochaine pour discuter, entre autres, de la lutte contre les ventes spéculatives de yens, a rapporté jeudi le journal Nikkei, citant des sources diplomatiques nippo-américaines.

M. Mimura a refusé de commenter la visite annoncée de M. Bessent, mais a déclaré qu’il restait en contact quotidien avec les autorités américaines, ajoutant que ses homologues « comprenaient parfaitement notre raisonnement et nos actions ».

Des sources ont indiqué à Reuters que les autorités étaient intervenues jeudi dernier, les données du marché monétaire suggérant qu'elles avaient vendu environ 35 milliards de dollars pour soutenir le yen. Depuis lors, le marché a connu trois pics soudains du yen jusqu'à mercredi.