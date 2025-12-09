Le règne inédit de Lionel Messi sur la MLS
Le rêve américain n’en finit pas.
Alors que l’Inter Miami a été sacré champion des États-Unis pour la toute première fois de son histoire, Lionel Messi a une nouvelle raison de faire la fête. La MLS a annoncé ce mardi qu’elle décernait le titre de meilleur joueur de la saison au numéro 10 argentin . C’est la deuxième fois consécutive que Messi reçoit cet honneur, une première en MLS.…
