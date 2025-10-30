Le record de costaud du Bayern Munich
Le PSG est plus que prévenu.
Tombeur de Cologne ce mercredi soir en Coupe d’Allemagne (1-4), le Bayern Munich s’est offert en plus de la qualification, un nouveau record . L’armada bavaroise compte désormais quatorze victoires d’affilées sur ses quatorze dernières sorties : une première dans les cinq grands championnat.…
KM pour SOFOOT.com
