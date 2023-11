Le rebond des méningites concerne les adolescents et les jeunes adultes

C'est un retour inquiétant. Cette année, les méningites à méningocoques frappent fort en France. Elles connaissent même un « rebond sans précédent » selon des résultats publiés dans le Journal of infection and Public Health par une équipe de l'Institut Pasteur. Avec la levée des mesures barrières contre le Covid-19, les bactéries ont recommencé à circuler. Désormais, ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui se retrouvent en première ligne, comme jamais auparavant. Explications de ce nouveau phénomène sanitaire avec le Dr Samy Taha, de l'unité Infections bactériennes invasives à l'Institut Pasteur et coauteur de l'étude.

Le Point : Le rebond des méningites à méningocoques est-il inquiétant ?

Docteur Samy Taha : Oui. Grâce au suivi épidémiologique et aux données du centre national de référence, nous sommes en mesure de dire que la situation est « sans précédent » : 421 cas ont déjà été répertoriés entre janvier et septembre 2023, soit une augmentation de 36 % des cas par rapport à la même période en 2019 où l'on comptait moins de 300 cas. Ces chiffres déjà très élevés nous inquiètent d'autant plus que le pic hivernal n'a même pas encore eu lieu. Nous sommes donc face à une circulation très active et précoce. Or, il ne faut pas perdre de vue que le taux de mortalité de