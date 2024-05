Le rebond de l’emploi salarié, une bonne nouvelle pour Bercy

Bonne nouvelle sur le front de l'emploi. 50 500 emplois ont été créés en France dans le secteur privé au premier trimestre, soit entre fin décembre et fin mars 2024, révèle l'Insee dans une note publiée ce mardi. Cela représente une augmentation de 0,2 %. Au trimestre précédent, l'emploi salarié avait diminué de 0,1 %.

Par rapport à la période pré-Covid, l'emploi salarié privé a grimpé de 6,2 % : cela représente 1,2 million d'emplois en plus. Dans le détail, l'emploi augmente de 0,2 % dans le secteur industriel, de 0,4 % dans le secteur tertiaire marchand et de 0,2 % dans le secteur tertiaire non marchand. Il baisse en revanche dans l'emploi intérimaire (– 0,2 %) mais le recul reste moins marqué qu'au trimestre précédent (– 1,7 %). Le nombre d'emplois créés a aussi marqué le pas dans le secteur agricole (– 0,3 % soit 1 000 emplois) et dans la construction (– 0,5 %).

Ces résultats sont légèrement supérieurs aux anticipations de l'Insee qui estimait que l'emploi progresserait de 0,1 % au premier trimestre. « C'est à relier à la légère surprise sur le rebond de l'activité » – le PIB a progressé de 0,2 % au premier trimestre –, explique Yves Jauneau, responsable de la division synthèse et conjoncture du marché du travail à l'Insee. Sans commenter officiellement les chiffres de l'emploi, Bruno Le Maire s'est dit « fier du travail accompli depuis