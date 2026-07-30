Juventus-Nice diffusé sur une plateforme insolite

Posez la manette, le match va commencer. EA Sports diffusera vendredi à 18 heures la rencontre amicale entre la Juventus et l’OGC Nice sur sa plateforme de streaming. Une première pour le géant américain du jeu vidéo, qui retransmettra également le traditionnel match entre l’équipe première de la Vieille Dame et la Juventus Next Gen, le 17 août à l’Allianz Stadium.

De Piemonte Calcio à la vraie Juve

Le rapprochement a de quoi faire sourire. En 2019, la Juventus avait accordé l’exclusivité de son nom, de son écusson et de ses maillots à Konami. …

MJ pour SOFOOT.com