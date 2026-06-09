Le Real Madrid officialise un départ très attendu

La fin d’un secret de Polichinelle. Le Real Madrid a confirmé ce qui était attendu depuis plusieurs semaines : Alvaro Arbeloa ne sera plus son entraîneur l’année prochaine . Dans un communiqué publié ce mardi soir, le club merengue a annoncé « avoir trouvé un accord pour mettre fin à son aventure comme entraîneur de l’équipe première » .

Le champ est libre pour Mourinho

Le Real se dit « très reconnaissant » envers son ancien joueur, qui « a toujours fait preuve de loyauté, d’engagement et de professionnalisme » et qui « incarne les valeurs » de la Maison Blanche. « Le Real Madrid, qui restera toujours sa maison, souhaite à Álvaro Arbeloa et à toute sa famille beaucoup de succès dans cette nouvelle étape de leur vie » , conclut le communiqué.…

LL pour SOFOOT.com