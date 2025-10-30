 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA
information fournie par So Foot 30/10/2025 à 12:59

Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA

Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA

L’argent n’a pas d’honneur.

Ce mercredi, la Cour d’appel de Madrid a confirmé que l’UEFA avait « abusé de sa position dominante en entravant la libre concurrence sur le marché, en imposant des restrictions injustifiées et disproportionnées à la Superligue » , ce vaste projet de compétition concurrente à la Ligue des champions.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Barco, complètement barge
    Barco, complètement barge
    information fournie par So Foot 30.10.2025 14:03 

    Après des débuts compliqués en Europe, Valentín Barco exprime désormais la pleine mesure de son talent à Strasbourg. Passée l'adaptation, voilà enfin le temps de l'éclosion d'un joueur frisson de ce début de saison en Ligue 1. Il flotte sur Strasbourg comme une ... Lire la suite

  • Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia
    Benoît Tavenot démis de ses fonctions par Bastia
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:56 

    Après la tempête Benjamin, c’est la tempête des démissions qui frappe la Corse. Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce mercredi le départ de son entraîneur Benoît Tavenot , relevé de ses fonctions après un début de saison catastrophique. Le club, lanterne ... Lire la suite

  • L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
    L'OM confirme que Bilal Nadir va mieux
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:34 

    Un petit sucre, et ça repart. Mercredi soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Angers (2-2) a basculé dans un silence inquiétant quand Bilal Nadir s’est effondré sur la pelouse à dix minutes de la fin. Entré en jeu quelques instants plus tôt, le milieu ... Lire la suite

  • Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
    Paul Scholes met la télé en pause pour son fils
    information fournie par So Foot 30.10.2025 12:30 

    Priorité à la famille. Paul Scholes a décidé de ranger son costume de consultant . Pas par lassitude du foot, mais pour s’occuper de son fils Aiden de 20 ans, atteint d’un autisme sévère .… SF pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank