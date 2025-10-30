Le Real Madrid et la Superligue réclament plus de 4 milliards d’euros à l’UEFA
L’argent n’a pas d’honneur.
Ce mercredi, la Cour d’appel de Madrid a confirmé que l’UEFA avait « abusé de sa position dominante en entravant la libre concurrence sur le marché, en imposant des restrictions injustifiées et disproportionnées à la Superligue » , ce vaste projet de compétition concurrente à la Ligue des champions.…
CDB pour SOFOOT.com
