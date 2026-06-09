Le Real Madrid annonce s'être pris un râteau par l'Atlético Madrid

Attention, un communiqué du Real peut en cacher un autre. Florentino Pérez l’avait promis, il l’a fait. Fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid, le dirigeant madrilène avait annoncé sa volonté de dépenser 150 millions d’euros pour s’offrir un joueur « qui se projette du milieu vers l’attaque » sans en dévoiler l’identité de cette cible. On connaît désormais le nom de ce joueur tant convoité. Michael Olise ? Joao Neves ? Que nenni. Il n’a pas eu besoin de quitter Madrid pour le chercher : Julian Alvarez, le voisin de l’Atlético Madrid.

« Le Real Madrid C. F. annonce qu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue aujourd’hui, il a fait une offre de 150 millions d’euros au Club Atlético de Madrid pour les droits de transfert du joueur Julián Álvarez », a tout simplement expliqué le club merengue. …

LL pour SOFOOT.com