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Le Real Madrid annonce s'être pris un râteau par l'Atlético Madrid
information fournie par So Foot 09/06/2026 à 20:47

Le Real Madrid annonce s'être pris un râteau par l'Atlético Madrid

Le Real Madrid annonce s'être pris un râteau par l'Atlético Madrid

Attention, un communiqué du Real peut en cacher un autre. Florentino Pérez l’avait promis, il l’a fait. Fraîchement réélu à la présidence du Real Madrid, le dirigeant madrilène avait annoncé sa volonté de dépenser 150 millions d’euros pour s’offrir un joueur « qui se projette du milieu vers l’attaque » sans en dévoiler l’identité de cette cible. On connaît désormais le nom de ce joueur tant convoité. Michael Olise ? Joao Neves ? Que nenni. Il n’a pas eu besoin de quitter Madrid pour le chercher : Julian Alvarez, le voisin de l’Atlético Madrid.

« Le Real Madrid C. F. annonce qu’à l’issue de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue aujourd’hui, il a fait une offre de 150 millions d’euros au Club Atlético de Madrid pour les droits de transfert du joueur Julián Álvarez », a tout simplement expliqué le club merengue.

LL pour SOFOOT.com

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