Le Rassemblement national de retour dans le bureau de l'Assemblée
Jordan Bardella, président du parti d'extrême droite français Rassemblement National (RN), regarde Marine Le Pen

Le Rassemblement national a obtenu mercredi deux vice-présidence sur six au sein du Bureau de l'Assemblée nationale dont il était écarté depuis l'an dernier alors qu'il constitue le premier groupe d'opposition au Palais Bourbon.

Les députés RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont été élus lors d'un scrutin qui a vu le bloc central et la gauche obtenir pour leur part deux postes chacun.

Les élus RN ont bénéficié des voix du bloc central pour obtenir ces postes, au grand dam de la gauche qui estimait qu'aucun suffrage ne devait aller à l'extrême droite, en vertu du "Front républicain" mis en place à l'occasion des élections législatives de l'été 2024.

A l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, les députés ont aussi choisi trois questeures, qui ont pour mission de surveiller les finances de l'Assemblée.

Le Parlement est dans l'attente de la nomination du gouvernement de Sébastien Lecornu, installé à Matignon le 9 septembre dernier.

