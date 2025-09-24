 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le rapport sévère de la Cour des comptes qui étrille la gestion d’Anne Hidalgo à Paris
information fournie par Le Point 24/09/2025 à 17:10

L'un de ses prédécesseurs, Jacques Chirac, l'avait bien dit : « Les emmerdes, ça vole en escadrille. » Anne Hidalgo essuie depuis quelques jours un feu nourri de critiques sur sa gestion de l'hôtel de ville et sur ses pratiques. Tout a commencé par la publication de notes de frais recueillies, après beaucoup de mal, par l'association Transparence citoyenne.

Elles révèlent des achats étonnants, comme plusieurs jeans de tailles différentes le même jour et dans le même magasin. Mais il y a aussi les nombreux voyages qu'elle effectue depuis plusieurs mois à l'étranger, notamment en avion, tout en affirmant lutter pied à pied contre le réchauffement climatique. Sans oublier, depuis ce mercredi matin, la révélation d'un rapport de la chambre régionale des comptes très critique à l'encontre de sa gestion des finances municipales.

Des dépenses de fonctionnement trop importantes

Les Sages, qui ont enquêté sur la période 2021-2024, alors qu'Emmanuel Grégoire, candidat à la succession d'Anne Hidalgo, était premier adjoint (jusqu'à mi-2024), reconnaissent que la période fut mouvementée : pandémie de Covid, invasion russe en Ukraine, crise inflationniste, crise du marché immobilier, soutien des collectivités locales au redressement des finances publiques…

5 choses à savoir sur Emmanuel Grégoire

Le constat de la Cour des comptes n'en est pas moins sévère : les dépenses de fonctionnement ont augmenté sur cette

... Source LePoint.fr
Anne Hidalgo

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président russe Vladimir Poutine lors d'une réunion au Kremlin, le 23 septembre 2025 à Moscou ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    La Russie dit que l'Ukraine ne peut pas regagner du terrain
    information fournie par AFP 24.09.2025 18:24 

    La Russie a assuré mercredi que l'Ukraine n'était pas en mesure de reprendre des territoires face à son armée, contrairement à ce que Donald Trump a affirmé la veille, et entendre poursuivre son assaut débuté en 2022. Après avoir longtemps martelé que Moscou dominait ... Lire la suite

  • Patrick Martin à Paris, le 24 septembre 2025. ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Patrick Martin (Medef) annonce la tenue du meeting patronal le 13 octobre
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2025 17:55 

    Le président du Medef Patrick Martin a annoncé mercredi que le meeting patronal qu'il avait évoqué la veille se tiendrait le 13 octobre. M. Martin, qui avait annoncé mardi la tenue prochaine d'un "énorme meeting" patronal, en a précisé la date en sortant d'un rendez-vous ... Lire la suite

  • Christophe Castaner à Marseille, le 28 juin 2023. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Christophe Castaner ne conseille plus Shein
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2025 17:54 

    Fin d'une alliance décriée: Christophe Castaner ne conseille plus Shein puisque le comité stratégique auquel il appartenait a rendu ses conclusions, a appris l'AFP mercredi auprès de l'entreprise qui confirme une information de presse. La nomination de l'ex-ministre ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Le rapport sur France Télévisions n'a pas été retardé, assure la Cour des comptes
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.09.2025 16:44 

    La Cour des comptes a indiqué mercredi que son rapport sur la situation financière "critique" de France Télévisions n'a pas été retardé ou caché dans le but d'être publié après la reconduction de la dirigeante du groupe public, contrairement à ce qu'a suggéré le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank