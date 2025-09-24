Le rapport sévère de la Cour des comptes qui étrille la gestion d’Anne Hidalgo à Paris

L'un de ses prédécesseurs, Jacques Chirac, l'avait bien dit : « Les emmerdes, ça vole en escadrille. » Anne Hidalgo essuie depuis quelques jours un feu nourri de critiques sur sa gestion de l'hôtel de ville et sur ses pratiques. Tout a commencé par la publication de notes de frais recueillies, après beaucoup de mal, par l'association Transparence citoyenne.

Elles révèlent des achats étonnants, comme plusieurs jeans de tailles différentes le même jour et dans le même magasin. Mais il y a aussi les nombreux voyages qu'elle effectue depuis plusieurs mois à l'étranger, notamment en avion, tout en affirmant lutter pied à pied contre le réchauffement climatique. Sans oublier, depuis ce mercredi matin, la révélation d'un rapport de la chambre régionale des comptes très critique à l'encontre de sa gestion des finances municipales.

Les Sages, qui ont enquêté sur la période 2021-2024, alors qu'Emmanuel Grégoire, candidat à la succession d'Anne Hidalgo, était premier adjoint (jusqu'à mi-2024), reconnaissent que la période fut mouvementée : pandémie de Covid, invasion russe en Ukraine, crise inflationniste, crise du marché immobilier, soutien des collectivités locales au redressement des finances publiques…

Le constat de la Cour des comptes n'en est pas moins sévère : les dépenses de fonctionnement ont augmenté sur cette