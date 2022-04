Le « quoi qu’il en coûte » plus limité en France qu’ailleurs en Europe

Une étude inédite menée par le spécialiste des finances publiques, François Écalle, montre que la France n'a pas été la championne du « quoi qu'il en coûte » pendant la crise du Covid. Cet ancien magistrat de la Cour des comptes, qui édite un site Internet de référence sur les finances publiques, Fipeco, a exploité les comptes provisoires publiés par Eurostat pour l'année 2021.

Le résultat, dévoilé en exclusivité par Les Échos , va à l'encontre de certaines idées reçues. Exprimées en euros (hors crédit d'impôts), « les dépenses publiques se sont accrues de 10,7 % en France de 2019 à 2021, alors que leur croissance moyenne dans la zone euro a été de 14,5 % », constate François Écalle. La Finlande est le seul pays où elles ont moins augmenté qu'en France ! En Allemagne, elles ont même progressé de 17,6 %. Le constat est le même en pourcentage du PIB : la hausse plafonne à 3,8 points en France, contre 5,5 points en moyenne dans la zone euro, et 6,5 points en Allemagne.

Des dépenses publiques très élevées

Évidemment, la France ne part pas du même niveau que les autres pays avec qui elle partage la monnaie unique. Si bien que ses dépenses publiques ont atteint un niveau extrêmement élevé en 2021, à 59,2 % du PIB, alors que la moyenne de la zone euro n'est que de 52,4 % et celle de l'Allemagne de 51,5 %. C'est le niveau le plus élevé de la zone euro et de l'Union

... Source LePoint.fr