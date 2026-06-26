Le Qatar aurait payé des milliers de faux supporters

L’histoire se répète. Quatre ans après le Mondial sur son sol où il avait été accusé d’acheter de faux fans, le Qatar est de nouveau visé par de telles accusations. D’après les informations du Telegraph , le pays, dernier du groupe B avec un seul point, aurait payé environ 2 000 personnes pour peupler les tribunes contre la Bosnie-Herzégovine. Pour les deux premiers face, face à la Suisse et au Canada, 1 000 personnes avaient été mobilisées.

All inclusive

L’émirat offrirait des formules avec les billets pour le match, des nuits d’hôtel et les déplacements en avion . De quoi sortir plusieurs milliers d’euros pour chaque supporter. Les personnes choisies reçoivent également un maillot du Qatar, des lunettes de soleil, une écharpe et un drapeau pour avoir la panoplie complète.…

EL pour SOFOOT.com