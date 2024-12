Le PSG retrouve le sourire à Salzbourg

Largement dominateur en première période, plus gestionnaire et efficace après la pause, le PSG est allé chercher son deuxième succès de la saison à Salzbourg pour se relancer dans cette Ligue des champions. Tout se jouera en janvier pour les champions de France.

Salzbourg 0-3 Paris Saint-Germain

Buts : Ramos (30 e ), Mendes (72 e ) et Doué (85 e )

Dos au mur, Paris s’est enfin montré à son aise en Ligue des champions, profitant de la grande faiblesse de Salzbourg pour engranger une deuxième victoire dans cette phase de ligue. Si tout n’a pas été parfait – à l’image des nombreuses occasions de but laissées en route – les joueurs de la capitale redressent la tête dans la course à une qualification en barrages. Un regain qu’ils doivent notamment à un but à bout portant de Gonçalo Ramos, qui avec une peu plus d’application aurait pu repartir avec un triplé, et au premier pion de Désiré Doué sous ses nouvelles couleurs. Désormais nantie de sept points, la bande de Luis Enrique respire à nouveau avant de défier Manchester City et Stuttgart, en janvier.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com