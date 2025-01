Le PSG renverse Manchester City dans la folie

Séduisant tout au long de la partie, Paris a tout de même trouvé le moyen d'être mené de deux buts en début de seconde période face à Manchester City. Avant de renverser complètement la table pour s'offrir un succès aussi mérité que probant (4-2) pour faire un très grand pas vers les barrages.

PSG 4-2 Manchester City

Buts : Dembélé (55 e ), Barcola (60 e ), Neves (79 e ) et Ramos (90 e +3) pour le PSG // Grealish (50 e ) et Haaland (53 e ) pour City

Cette fois, Paris tient son grand soir européen, avec une victoire acquise avec la manière contre Manchester City dans un Parc des Princes en fusion. La soirée avait commencé avec « Three Little Birds » de Bob Marley dans la sono pour accompagner l’échauffement des gardiens, et comme un signe, tout s’est très bien passé pour le Paris Saint-Germain. Les Rouge et Bleu ont dominé de bout en bout une pâle équipe de Manchester City (4-2), venue surtout pour souffrir. Sans manquer de se faire (très) peur en encaissant deux buts coup sur coup au retour des vestiaires, avant de tout emporter sur son passage, dans le sillage d’un Ousmane Dembélé absolument intenable après son entrée à la pause. La qualification en barrages n’est pas encore acquise, mais la bande de Luis Enrique aura un peu moins les jambes qui tremblent au moment d’embarquer pour Stuttgart, dans une semaine.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com