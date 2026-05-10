Le PSG quasiment champion de France

Sans forcer au Parc des Princes, le PSG a mis du temps à battre Brest et quasiment remporter son quatorzième titre de champion de France. Il lui faudra officialiser son trophée à Lens, mercredi. En attendant plus.

Paris Saint-Germain 1-0 Brest

But : Doué (83 e ) pour le PSG.

Il fallait fêter ses héros de Munich, kiffer la dernière de la saison au Parc, gueuler pour les dix ans du collectif Ultras Paris, parader avec son nouveau maillot et, accessoirement, aller chercher un quatorzième titre de champion de France. Tout un programme. Avant de regarder vers Budapest, là où il a changé d’ère, les Parisiens ont mis du temps à cocher la dernière case. Grâce à Désiré Doué et aux entrants de la seconde période, le PSG a battu Brest (1-0) . Il n’est qu’à un poil de son quatorzième titre de champion de France, son cinquième d’affilée. Avec six points d’avance et une différence de but amplement favorable sur Lens, où il se déplace mercredi, c’est quasiment fait.…

UL pour SOFOOT.com