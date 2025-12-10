 Aller au contenu principal
Sans Mbappé, le Real Madrid douché par Manchester City
information fournie par So Foot 10/12/2025 à 22:55

On ne sait pas si c'était le dernier match de Xabi Alonso, mais c'est une nouvelle défaite pour le Real Madrid, battu sur sa pelouse par Manchester City (1-2). Les Merengue n'auront pas pu compter sur Kylian Mbappé, resté sur le banc, et restent malgré tout dans le top 8 de cette Ligue des champions. Comme les Mancuniens.

Real Madrid 1-2 Manchester City

Buts : Rodrygo (28 e ) pour les Merengue // O’Reilly (35 e ) et Haaland SP (43 e ) pour les Citizens

Plus d’infos à venir sur sofoot.com…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
