Sans Mbappé, le Real Madrid douché par Manchester City
On ne sait pas si c'était le dernier match de Xabi Alonso, mais c'est une nouvelle défaite pour le Real Madrid, battu sur sa pelouse par Manchester City (1-2). Les Merengue n'auront pas pu compter sur Kylian Mbappé, resté sur le banc, et restent malgré tout dans le top 8 de cette Ligue des champions. Comme les Mancuniens.
Real Madrid 1-2 Manchester City
Buts : Rodrygo (28 e ) pour les Merengue // O’Reilly (35 e ) et Haaland SP (43 e ) pour les Citizens
Plus d’infos à venir sur sofoot.com… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
