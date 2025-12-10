Sans Mbappé, le Real Madrid douché par Manchester City

On ne sait pas si c'était le dernier match de Xabi Alonso, mais c'est une nouvelle défaite pour le Real Madrid, battu sur sa pelouse par Manchester City (1-2). Les Merengue n'auront pas pu compter sur Kylian Mbappé, resté sur le banc, et restent malgré tout dans le top 8 de cette Ligue des champions. Comme les Mancuniens.

Real Madrid 1-2 Manchester City

Buts : Rodrygo (28 e ) pour les Merengue // O’Reilly (35 e ) et Haaland SP (43 e ) pour les Citizens

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com