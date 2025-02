Le PSG met une nouvelle danse à Monaco

Grâce notamment à des Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia en vue et un Ousmane Dembélé buteur pour la sixième fois d'affilée en championnat, Paris a encore pris le meilleur sur Monaco au Parc des Princes. Un pas de plus dans la quête d'un treizième sacre national.

Paris Saint-Germain 4-1 AS Monaco

Buts : Vitinha (6 e ), Kvaratskhelia (54 e ) et Dembélé (57 e et 90 e ) pour le PSG // Zakaria (18 e ) pour l’ASM

Troisième choc et troisième victoire pour Paris, qui continue de martyriser l’un de ses meilleurs ennemis au sein de l’Hexagone. Après avoir fait sa loi en Principauté puis lors du Trophée des champions, le PSG a de nouveau dominé l’AS Monaco dans son Parc des Princes et continue de tracer sa route en tête de la Ligue 1. De plus en plus en jambes, Khvicha Kvaratskhelia a brillé, Ousmane Dembélé a encore marqué et João Neves a rayonné dans un rôle hybride de latéral droit doté d’importantes libertés de mouvement.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com