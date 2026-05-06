Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale

Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale

Il n'y aura pas eu neuf buts, cette fois, mais dans une demi-finale retour animée, le PSG ne s'est pas fait retourner par le Bayern après le but rapide d'Ousmane Dembélé (1-1). La réponse très tardive de Harry Kane n'aura pas empêché le champion d'Europe de rejoindre Arsenal en finale, le 30 mai prochain, pour défendre son titre.

Bayern Munich 1-1 PSG

Buts : Kane (90 e +4) pour les Bavarois // Dembélé (3 e ) pour les Parisiens

Plus d’informations à venir… …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com