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Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 22:59

Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale

Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale

Il n'y aura pas eu neuf buts, cette fois, mais dans une demi-finale retour animée, le PSG ne s'est pas fait retourner par le Bayern après le but rapide d'Ousmane Dembélé (1-1). La réponse très tardive de Harry Kane n'aura pas empêché le champion d'Europe de rejoindre Arsenal en finale, le 30 mai prochain, pour défendre son titre.

Bayern Munich 1-1 PSG

Buts : Kane (90 e +4) pour les Bavarois // Dembélé (3 e ) pour les Parisiens

Plus d’informations à venir…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

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