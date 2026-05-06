Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale
Il n'y aura pas eu neuf buts, cette fois, mais dans une demi-finale retour animée, le PSG ne s'est pas fait retourner par le Bayern après le but rapide d'Ousmane Dembélé (1-1). La réponse très tardive de Harry Kane n'aura pas empêché le champion d'Europe de rejoindre Arsenal en finale, le 30 mai prochain, pour défendre son titre.
Bayern Munich 1-1 PSG
Buts : Kane (90 e +4) pour les Bavarois // Dembélé (3 e ) pour les Parisiens
Plus d’informations à venir… …
Par Clément Gavard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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