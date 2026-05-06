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Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 23:22

Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1

Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1

Un p’tit bout d’histoire. Ce mercredi soir à Munich, le PSG a su souffrir contre le Bayern, mais le PSG s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée. Paris devient le premier club français à disputer trois finales de C1. Marseille et Reims en ont joué deux chacun. La finale contre Arsenal aura lieu le samedi 30 mai prochain, à Budapest.

Un an après sa victoire de dingue contre l’Inter Milan, l’équipe de Luis Enrique devient la première formation à revenir en finale de Ligue des champions depuis le Real Madrid en 2018. Le PSG débarque à sa troisième finale de Ligue des champions depuis… 2020. Il disputera la cinquième finale de coupe d’Europe de son histoire.…

UL pour SOFOOT.com

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